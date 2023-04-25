مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل بصحراوي بني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب 21 آخرون، اليوم الثلاثاء، في تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لإجراء الإسعافات اللازمة .



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة في اتجاه المنيا، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 21 آخرين.



وعلى الفور جرى الدفع بـ 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفيات جامعة بني سويف .



من جانبها، دفعت إدارة مرور بني سويف بأوناشها لرفع آثار الحادث من الطريق، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث بمعرفة المختصين وملابساته، وتحرير المحضر وإخطار جهات التحقيق.