وزير خارجية إيران: وقف إطلاق النار بغزة سيتبعه وقف الهجمات في البحر الأحمر

تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن موقف بلاده من قضية أمن الملاحة في البحر الأحمر.

وقال خلال لقاء خاص مع الإعلامي خالد عاشور، على قناة "القاهرة الإخبارية": "ما يجري في البحر الأحمر حاليًّا مرتبط بدعم الشعب اليمني لشعب غزة، ونحن نرى ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار في غزة ووقف الهجمات الإسرائيلية ضد الشعب هناك".

وأضاف: "حال وقف إطلاق النار بغزة بطبيعة الحال سنشهد وقف الهجمات في البحر الأحمر أيضًا، وكما رأيتم تم التوصل إلى وقف إطلاق النار بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية، وبعد ذلك توقفت الهجمات في تلك المنطقة وشهدنا مزيداً من الهدوء".

وتابع: "نحن نتفهم أن دعم الشعب اليمني لشعب غزة قد أدى إلى تحمل بعض الدول، من بينها مصر، لآثار معينة، ونأخذ ذلك بعين الاعتبار، وتحدثنا مع أصدقائنا اليمنيين في هذا الصدد، لكن جماعة أنصار الله (الحوثي) مستقلة وتمتلك سياستها الخاصة، وتتخذ قراراتها بشكل مستقل وتنفذها بناءً على ذلك.. نحن ندعم مبادئ الشعب اليمني في دعم غزة، ولدينا علاقات ودية مع أنصار الله، لكننا لا نشارك في القرارات التي تتخذها الجماعة".

وختم بالقول: "نوجه توصياتنا لهم، وفي أفضل الحالات قد يتم استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة نحو هذا الكيان".

وعبر عن أمله في تتكلل الجهود المصرية لوقف إطلاق النار بالنجاح في أسرع وقت، وأن يؤدي ذلك إلى وقف إطلاق النار في البحر الأحمر.