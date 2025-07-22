المستشار الإعلامي للأونروا: نخشى من سيناريو تسونامي إنساني في غزة

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة، إن الأوضاع الإنسانية في غزة لم تكن بهذا القدر من السوء منذ اندلاع أحداث 7 أكتوبر 2023.

وحذر خلال تصريحات لقناة «الجزيرة»، صباح الثلاثاء، من التسارع الخطير في وفيات الأطفال؛ بسبب المجاعة وسوء التغذية، خلال الساعات والأيام المقبلة.

وأضاف: «هناك انعدام صفري لكل مظاهر الحياة في قطاع غزة، في تلك اللحظات لو كنت تملك كل مال الدنيا لن تستطيع شراء شيء.. كل شيء نفد، ونخشى من سيناريو تسونامي إنساني في غزة».

وأكد أن الوضع تجاوز «الكارثة»، موضحًا أن الحديث يدور الآن عن عدد حالات الموت والانهيار الإنساني المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

ودعا إسرائيل إلى فتح المعابر مع قطاع غزة، قائلًا إن الأونروا تمتلك 6 آلاف شاحنة مُحملة بمواد غذائية تكفي سكان القطاع لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى عشرات آلاف الخيام والأغطية.

واستطرد: «لدينا الخطط والاستعدادات اللوجستية، و13 ألف موظف كانوا يعملون في عشرات مراكز توزيع المساعدات، فقط افتحوا المعابر، وإسرائيل تستطيع إدخال 1000 شاحنة خلال 6 ساعات».