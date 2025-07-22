تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025.

- جاءت أسعار الخضروات كالآتي:

ارتفعت أسعار الطماطم 50 قرشا لتتراوح بين 2.5 إلى 6.5 جنيه

استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 4.5 إلى 9 جنيهات.

استقرت أسعار البصل لتتراوح بين 8 إلى 13 جنيها.

ارتفعت أسعار الكوسة جنيها لتتراوح بين 6 إلى 16 جنيها.

استقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

ارتفعت أسعار الفاصوليا جنيهين لتتراوح بين 22 إلى 30 جنيها.

زادت أسعار الباذنجان 50 قرشا لتتراوح بين 3.5 إلى 6.5 جنيه.

استقرت أسعار الفلفل الرومي ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الفلفل الحامي جنيها ليتراوح بين 3 إلى 6 جنيهات.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 إلى 6 جنيهات.

وارتفع سعر الخيار البلدي جنيها ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

واستقرت أسعار البامية لتترواح بين 15 إلى 35 جنيها.

- جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 25 إلى 35 جنيهًا.

استقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 6 إلى 12 جنيهًا.

استقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 18 إلى 22 جنيهًا.

انخفض سعر التفاح البلدي جنيها ليتراوح بين 20 إلى 35 جنيهًا.

استقر سعر التين البرشومي ليترواح بين 20 إلى 28 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتترواح بين 15 إلى 25 جنيها.

وتراجع سعر الكانتالوب جنيها ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

واستقر سعر المانجو البلدي ليترواح بين 15 إلى 25 جنيهًا.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.

واستقر سعر الخوخ البلدى ليترواح بين 30 إلى 60 جنيهًا.

واستقرت أسعار البرقوق لتترواح بين 25 إلى 35 جنيها.

وصعدت أسعار الكمثري ليترواح بين 20 إلى 35 جنيها.



