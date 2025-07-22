أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اليمنية، وذلك بعد ساعات فقط من غارات جوية نفذها على ميناء الحُديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين.

وذكر جيش الاحتلال، خلال بيان نشره عبر منصة "تليجرام" أنه "في أعقاب دوي صافرات الإنذار في عدة مناطق داخل إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف البيان أن عملية الاعتراض تمت بنجاح دون وقوع إصابات.

وكان سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على اليمن خلال الـ24 ساعة الماضية ضمن عملية "الضفيرة الطويلة"، مستهدفا ميناء الحُديدة في أول هجوم على الأراضي اليمنية منذ نحو أسبوعين.