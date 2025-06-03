وزير الأوقاف: مصر نموذج فريد في التلاحم الوطني والتآخي بين أبناء الوطن

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن مصر بتلاحم أبنائها مسلمين ومسيحيين، تقدم للعالم درسًا فريدًا في التعايش والتآخي، مشددًا على أن مثل هذه اللقاءات تعزز روح المحبة والاستقرار، وتجسد صورة مصر الحضارية التي تقوم على أسس التسامح والتعاون من أجل رفعة الوطن.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف، للقس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الكنيسة الإنجيلية، بحضور قيادات الأوقاف، وذلك بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، في لقاء يؤكد عمق العلاقات الوطنية، وروح الإخاء التي تجمع أبناء الشعب المصري.



وأعرب الوزير عن تقديره الكبير لهذه الزيارة التي تعبر عن أواصر المحبة الصادقة بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا نموذجًا مشرفًا في التلاحم والتكاتف الوطني.

وخلال اللقاء، وجّه كلٌّ من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربَين عن أطيب تمنياتهما له بدوام الصحة والتوفيق، ولمصر بالمزيد من الاستقرار والتقدّم. كما وجّها التهنئة إلى الشعب المصري كافة.

وأعرب وزير الأوقاف عن اعتزازه بالأخوة الصادقة والعميقة التي تربطه بالدكتور القس أندريه زكي، واصفًا الدكتور أندريه بأنه قامة وطنية كبيرة، وقيادة دينية تمثل صوت العلم والعقل والحكمة، وأن زيارته اليوم على رأس هذا الوفد الرفيع تمثل خطوة نبيلة، وليست غريبة عن المعهود من كرمه ونبله.

من جانبه، أعرب القس الدكتور أندريه زكي، عن بالغ سعادته بهذا اللقاء الأخوي، وبحفاوة الاستقبال، مضيفًا: "نحن نسعد بمقابلتكم، ونحمل محبة كبيرة في قلوبنا تجاهكم، والدور المهم الذي تقوم به في خدمة الدين والوطن نقدره جميعًا، ونُقدّر إنجازاتكم الكبيرة في مختلف المجالات، والتي تلعب دورًا مهمًّا جدًّا في تماسك المجتمع المصري، ومستمرون بالمساهمة من خلال الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف لهذا العام، تأكيدًا على التلاحم الوطني بين أبناء الوطن الواحد".

ووجه وزير الأوقاف، الشكر لرئيس الطائفة الإنجيلية على هذه اللفتة الوطنية النبيلة، كما أكد أن المشروع هو مشروع وطني بامتياز؛ حيث توزع لحوم الصكوك على الأسر الأولى بالرعاية دون تمييز.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير الأوقاف أن روح التآخي والتعاون بين المؤسسات الدينية؛ تعزز من قوة المجتمع المصري، مشددًا على أن تكامل الجهود بين الجميع هو السبيل لترسيخ ثقافة البناء والوعي، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.