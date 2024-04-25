البنك المركزي التركي يبقى على أسعار الفائدة عند 50% رغم ارتفاع التضخم

أبقى البنك المركزي التركي، على أسعار الفائدة دون تغيير عند 50% رغم استمرار ارتفاع التضخم في تركيا.

وأبقت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي، فاتح قره خان ، على سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع عند 50% اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان معظم خبراء الاقتصاد، قد توقعوا قرار اليوم الخميس بشكل صحيح، في استطلاع أجرته بلومبرج، باستثناء خبيرين منهم توقعوا رفع أسعار الفائدة.

ويمكن أن يستمر التوقف عن رفع أسعار الفائدة لعدة أشهر، حيث يتوقف أي خفض لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري على تباطؤ التضخم من مستوى الذروة المتوقع بأكثر من 70% في مايو المقبل.

وتعهد قره خان بالقيام "بكل ما يلزم" للحد من ارتفاع الأسعار.

وأظهر مسح أجراه البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي أن توقعات التضخم في نهاية العام لا تزال أعلى بكثير من توقعاته البالغة 36%، والتي سيقوم قره خان بتحديثها في أوائل مايو.