صحة غزة تعلن انتشال جثامين 117 شهيدا في اليوم الثالث لوقف إطلاق النار

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء الأحد، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 124 شهيدًا، بينهم 117 انتشلت جثامينهم، و33 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 67 ألفًا و806 شهداء، و170 ألفًا و66 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأُعلن فجر يوم الخميس 9 سبتمبر في مدينة شرم الشيخ المصرية عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام في قطاع غزة، كما أكدت حماس أنها توصلت إلى اتفاق ينهي الحرب، يتضمن انسحابا إسرائيليا من غزة وتبادل الأسرى.

ويواصل آلاف الفلسطينيين النازحين العودة إلى مدينة غزة ومناطق أخرى، لليوم الثالث بعد وقف إطلاق النار، بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ.