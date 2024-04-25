رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات الدورة الرابعة لإعداد المدربين TOT

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، برنامج إعداد المدربين في دورته الرابعة بالتعاون مع المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات، اليوم الخميس، والتي تستمر حتى السبت 4 مايو، بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأشار الجيزاوي، في بيان اليوم الخميس، إلى أن دورة إعداد المدربين تضم 3 مستويات، 6 أيام تدريبية بنظام الحضور المباشر، وبتواجد مدرب مختلف لكل يوم تدريبي لاكتساب خبرات ومهارات كل مدرب.

وأكد رئيس جامعة بنها، أنّ الدورة تهدف إلى تأهيل المشاركين لتقديم برامج تدريبية متميزة تواكب أعلى مستويات الحرفية في مجال التدريب، والمساهمة بفعالية في تيسير نقل المعارف والخبرات والمهارات بين كل العاملين بالجامعة، وبالتالي دفع منظومة تطوير الموارد البشرية.

وقال إن المركز يسعى إلى التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقادة بجامعة بنها، مما يحقق أهداف استراتيجية للتطوير بالجامعة.

من جانبه قال الدكتور هاني شحتة المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، إنّ الدورة التدريبية يشارك فيها نخبة من أفضل المدربين، ويستمر التدريب على مدار 6 أيام متواصلة بإجمالي 40 ساعة تدريبية، مشيرا إلى أنها الدورة الرابعة التي ينظمها المركز لبرنامج إعداد المدربين.