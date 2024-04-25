حماس: نخوض مفاوضات جادة ونهدف لوقف شامل لإطلاق النار

قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية، إنّ الحركة تخوض مفاوضات جادة وحقيقية، وتستهدف الوصول لوقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من كل قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، اليوم الخميس، أن الحركة تستهدف أيضًا التوصل لصفقة تبادل جادة، يتم بموجبها الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والجثامين مقابل الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

وذكر أن حركة حماس جادة في هذا الإطار، موضحًا أن المقترح الأخير الذي قدمته الولايات المتحدة والذي يتضمن تعديلًا على المقترح الإسرائيلي لم يلبِ هذا الغرض ولم يضمن وقف إطلاق النار.

وتابع: "إذا كانت الولايات المتحدة تضمن الوصول إلى وقف إطلاق النار، فإنّ الحركة تُرحب بهذا الأمر، مشددا على أن الحركة لم تغلق الباب أمام طريق المفاوضات".

وكانت الولايات المتحدة و17 دولة أخرى، اليوم الخميس، أصدرت نداء طالبت فيه حركة حماس، بإطلاق سراح الأسرى من المرضى والجرحى وكبار السن، معتبرة ذلك سبيلًا لإنهاء الأزمة في غزة.

وقالت الدول في بيان، وصفه مسئول أمريكي كبير بأنه تأكيد استثنائي على الإجماع: «ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع (الأسرى) الذين تحتجزهم حماس في غزة منذ أكثر من 200 يوم»، وفق وكالة رويترز.

ويوجد لجميع هذه الدول رعايا بين المحتجزين لدى حماس.

والموقعون هم قادة الولايات المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند وبريطانيا.

وجاء في البيان: «نؤكد على أن الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراح (الأسرى) من شأنه أن يفضي لوقف فوري وطويل الأجل لإطلاق النار في غزة، وهو ما سيسهل زيادة في المساعدات الإنسانية الضرورية الإضافية التي سيتم توزيعها في أنحاء القطاع، ويقود إلى نهاية موثوقة للأعمال القتالية».

وأضاف: «سيتمكن سكان غزة من العودة إلى منازلهم وأراضيهم مع استعدادات مسبقة لضمان توفر المأوى والإمدادات الإنسانية».

وقال مسئول أمريكي كبير أثناء إطلاع الصحفيين على البيان، إن هناك بعض المؤشرات على احتمال وجود سبيل للتوصل إلى اتفاق بشأن أزمة (الأسرى) لكنه ليس واثقا تماما.

ولم يتطرق لمزيد من التفاصيل لكنه قال إن القرار يتوقف على شخص واحد، هو يحيى السنوار قائد حركة حماس في غزة.

ويدعو الاقتراح الذي تم طرحه في وقت سابق من هذا العام، إلى إطلاق سراح (الأسرى) المرضى وكبار السن والمصابين في غزة مقابل وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع يمكن تمديده للسماح بإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقال المسئول إنه يسمح بعودة السكان دون قيود إلى شمال غزة.

وذكر المسئول الأمريكي الكبير، أن فكرة البيان المشترك نشأت قبل نحو أسبوعين عندما التقى مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان مع مجموعة من أفراد عائلات (الأسرى) في غزة.