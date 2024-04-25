 مصرع شاب سقط داخل ماكينة دراس القمح فى مركز صدفا بأسيوط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع شاب سقط داخل ماكينة دراس القمح فى مركز صدفا بأسيوط

 يونس درويش
نشر في: الخميس 25 أبريل 2024 - 7:57 م | آخر تحديث: الخميس 25 أبريل 2024 - 7:57 م

لقي شاب في العقد الرابع مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه داخل ماكينة دراس محصول القمح بقرية أولاد إلياس التابعة لمركز صدفا في محافظة أسيوط، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى صدفا المركزي بوصول جثة شاب هامدة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث المقدم محمد أبودومة رئيس مباحث صدفا ومعاونه الرائد محمد الصباغ برئاسة العقيد أحمد حربي رئيس فرع البحث الجنائي وتبين أن الجثة لشاب يدعي "وائل.ن.س" ٣٢ عاما،، ادعاء سقوطه فى الماكينة الخاصة بدراسة القمح وذلك بقرية أولاد إلياس.

تحرر محضر بالواقعة والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.


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