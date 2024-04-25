محافظ شمال سيناء يفتتح المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة

يفتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى تحرير سيناء بحضور رسمي وشعبي.

وقال محافظ شمال سيناء، إنه تم إنشاء مدينة رفح على 3 مراحل، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى بـ272 عمارة سكنية، بالإضافة إلى منطقة خدمات رئيسية تشمل كل المرافق الخدمية "مسجدين ومدرستين للتعليم الأساسي وحضانة، ومحال تجارية ومخبز ومكتب بريد، وسنترال ونقطة شرطة ومطافي".

وأشار المحافظ إلى استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلتين الثانية والثالثة بـ578 عمارة، بالإضافة إلى مبني المجمع الخدمي الحكومي، والذي يشمل كل المديريات، وكذا مناطق خدمات تحتوي "3 مدارس سمعي وبصري وفكري، و12 مدرسة تعليم ابتدائي وإعدادي، ومدرستين ثانوي عام، ومدرسة ثانوي صناعي بالورش، ومدرسة ثانوي زراعي بجميع الأقسام، ونادي رياضي وحديقتين مركزيتين، وسوق تجاري متكامل وموقف سيارات ومحطة وقود ومنطقة صناعية، ومنطقة للتوسعات المستقبلية".

وأعلن محافظ شمال سيناء، أن طرح المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة ولمدة شهر، إذ سيتم الطرح للمرحلة الأولي "أسبقية أولى" بعدد 41 عمارة سكنية (أرضي و3 طوابق) بإجمالي 656 وحدة سكنية، كل منها عبارة عن 3 غرف وصالة بمساحة 120 مترًا مربعًا.

وأضاف أنه سيتم تخصيص نسبة 10% لأسر الشهداء والمصابين من أهالي رفح حتى الدرجة الأولي، و5% للأفراد من ذوي الهمم من أهالي رفح "دور أرضي"، و5% للمحافظة "سكن إداري/جهات حكومية/هيئات حكومية" بالثمن، و80% لعموم أهالي مدينة رفح والعاملين بها، على أن تكون الإقامة دائمة قبل عام 2014.