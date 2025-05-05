الأكاديمية الهندسية وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي تعقد مؤتمرها العلمي الدولي الثالث لشعبة إدارة الأعمال

افتتح عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، ورئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث لشعبة إدارة الأعمال بالأكاديمية، والمقام برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعنوان "دور التحول الرقمي في إعادة تشكيل بيئة الأعمال"، بمشاركة نخبة من الاقتصاديين ورجال الأعمال والمتخصصين وعدد من الخبراء والأكاديميين في مجال ريادة الأعمال وشباب الباحثين.

وفي كلمته بهذه المناسبة، رحب الجبالي بالمشاركين في هذا المحفل العلمي الهام، مشيرًا إلى أن المؤتمر يأتي في توقيت غاية في الأهمية لما يطرحه من موضوعات وجلسات حوارية تتسم بالثراء، للدور الهام الذي يلعبه التحول الرقمي في بيئة الأعمال الصحيحة التي تتسم بالشفافية وتحكمها قواعد الحوكمة، وما يصاحب ذلك من أمور إيجابية تساهم في تحسين بيئة الاستثمار والتنمية.

وأضاف الجبالي أن المؤتمر يأتي عقب اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الأخيرة، في ظل حالة من عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي مع وجود العديد من المشكلات والتحديات.

لذا كان من الأهمية بمكان مناقشة دور التحول الرقمي، وأهميته في إعادة تشكيل بيئة الأعمال المناسبة، وأكد الجبالي أن مصر تهدف في هذا الإطار إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي من شأنها خلق بيئة مواتية لريادة الأعمال في ظل تحولات رقمية غاية في الأهمية.

وفي ختام كلمته، أعرب الجبالي عن تطلعه إلى خروج المؤتمر بنتائج أعمال وتوصيات، تساهم في تهيئة البيئة الاقتصادية لريادة الأعمال نحو الانطلاق إلى آفاق أرحب وتعود بالنفع على البلاد في كافة المجالات.

ومن جانبه، أشار الدكتور عادل عبد الغفار، مدير الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، إلى أن الأكاديمية تعطي اهتمامًا كبيرًا لدعم ريادة الأعمال، من منطلق أهمية هذا الأمر في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يتطرق المؤتمر في مناقشاته الحوارية الهامة إلى هذا الشأن، مضيفًا أن المؤتمر سوف يسهم في استخلاص رؤى مستقبلية أكاديمية ومهنية، تساعد على الارتقاء الفكري والعملي في مجالات ريادة الأعمال.

ومن جهته، أكد الدكتور طارق حسنين، عميد شعبة إدارة الأعمال بالأكاديمية ورئيس المؤتمر، حرص الأكاديمية على إقامة مثل هذه المؤتمرات بصفة دورية، مشيرًا إلى أن عنوان المؤتمر يعكس الوعي العميق بأثر التحولات الإقليمية على بيئة الأعمال، وهو ما يستدعي أهمية النقاشات المتخصصة في هذا المجال الهام، وأعرب عن تطلعه أن تسفر النقاشات العلمية في هذا المؤتمر عن بلورة توصيات قابلة للتفعيل بهدف دعم متخذ القرار لتحويل هذه التوصيات إلى خطط تنفيذية تضمن حياة كريمة للمواطن، الأمر الذي يعطي للمؤتمر والموضوعات التي يناقشها الفاعلية والتأثير.

وقد شهد المؤتمر انعقاد عدد من الجلسات الحوارية والنقاشات، ومنها جلسة بعنوان "المحاسبة والتمويل في عصر التحول الرقمي"، وجلسة "التسويق والإعلان في ظل التحول الرقمي"، وجلسة أخرى بعنوان "الإطار القانوني والتكنولوجي للتحول الرقمي"، إضافة إلى جلسة أخيرة تناقش مستقبل إدارة المؤسسات الإعلامية في زمن التحول الرقمي.



