 طارق مصطفى: أنتظر تدريب منتخب مصر.. والزمالك فريق كبير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طارق مصطفى: أنتظر تدريب منتخب مصر.. والزمالك فريق كبير

الشروق
نشر في: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 12:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 12:20 ص

أبدى طارق مصطفى، مدرب البنك الأهلي، سعادته بعدما تعادل فريقه ضد الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال طارق مصطفى عبر قناة أون سبورت 2: "أحمد الله على النتيجة التي حققناها أمام الزمالك، لم نقدم الأداء المطلوب في الشوط الأول، وتحدثت مع لاعبي فريقي وأكدت لهم أن الزمالك فريق كبير ويلعب على البطولة".

وأضاف: "أرى أن الحالة النفسية للاعبي الزمالك مؤثرة عليهم داخل أرضية الملعب، (وكان حرام نخسر في الحقيقة)".

وأوضح مدرب البنك الأهلي: "جميع لاعبي فريقي بذلوا مجهودا كبيرا والمنظومة العامة في البنك الأهلي جيدة للغاية".

وأنهى: "منذ صغري لدي طموح بدأت كرة القدم في إمبابة واتجهت للاحتراف في تركيا وسويسرا ولدي طموح تدريب منتخب مصر وستأتي هذه الخطوة يوما ما، ولن أتعجل عليها إطلاقا".


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