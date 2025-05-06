أبدى طارق مصطفى، مدرب البنك الأهلي، سعادته بعدما تعادل فريقه ضد الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال طارق مصطفى عبر قناة أون سبورت 2: "أحمد الله على النتيجة التي حققناها أمام الزمالك، لم نقدم الأداء المطلوب في الشوط الأول، وتحدثت مع لاعبي فريقي وأكدت لهم أن الزمالك فريق كبير ويلعب على البطولة".

وأضاف: "أرى أن الحالة النفسية للاعبي الزمالك مؤثرة عليهم داخل أرضية الملعب، (وكان حرام نخسر في الحقيقة)".

وأوضح مدرب البنك الأهلي: "جميع لاعبي فريقي بذلوا مجهودا كبيرا والمنظومة العامة في البنك الأهلي جيدة للغاية".

وأنهى: "منذ صغري لدي طموح بدأت كرة القدم في إمبابة واتجهت للاحتراف في تركيا وسويسرا ولدي طموح تدريب منتخب مصر وستأتي هذه الخطوة يوما ما، ولن أتعجل عليها إطلاقا".