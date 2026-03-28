سقوط صاروخ باليستي إيراني في منطقة مفتوحة بصحراء النقب

أفادت القناة الـ١٢ الإسرائيلية بسقوط صاروخ باليستي إيراني في منطقة مفتوحة بصحراء النقب، كان ضمن الرشقة الصاروخية الأخيرة، التي استهدفت جنوب إسرائيل.

وذكرت الشرطة أن عناصرها قاموا بتمشيط موقع السقوط ومناطق أخرى سقطت فيها شظايا، دون وقوع أي إصابات، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

كما أصيب 13 إسرائيليا، عصر اليوم السبت، جراء سقوط صاروخ أطلق من إيران سقط بشكل مباشر في منطقة "أشتاؤول" قرب بيت شيمش غرب القدس، مما أدى إلى دمار واسع في الممتلكات.

وأفادت مصادر عبرية بأن الصاروخ تسبب في تضرر عدة منازل بشكل كبير، بالإضافة إلى إصابة كنيس يهودي بضربة مباشرة.

وهرعت طواقم الإسعاف التابعة لـ "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، حيث قدمت العلاج لـ 11 مصابا وصفت جراحهم بالطفيفة، فيما عانى العشرات من حالات الهلع والصدمة جراء قوة الانفجار أيضا.

وأكد مدير عام نجمة داود الحمراء إيلي بين، أن طواقم الإسعاف والإنقاذ أجرت عمليات تمشيط واسعة النطاق في محيط كنيس يهودي بإحدى البلدات التابعة لمنطقة بيت شيمش غرب القدس، وذلك في أعقاب سقوط صاروخ أطلق من إيران.

ودوت صافرات الإنذار في كافة مناطق وسط إسرائيل ومنطقة القدس، وذلك بعد وقت قصير من إطلاق رشقة صاروخية أخرى من إيران استهدفت مناطق الجنوب، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات هناك.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن رفع حالة التأهب في منظومات الدفاع الجوي، تزامنا مع استمرار الغارات التي يشنها سلاح الجو في العمق الإيراني.