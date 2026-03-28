القيادة المركزية تنفي استهدف إيران لمخابئ أمريكية في دبي وسقوط 500 قتيل

نفت القيادة المركزية الأمريكية، ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني من أنه استهدف "مخابئ" أمريكية في دبي، ما أسفر عن أكثر من 500 قتيل.

وقالت القيادة المركزية عبر حسابها على منصة إكس: «لم يتم استهداف أي أفراد أمريكيين في دبي».

وأضافت: «يقوم النظام الإيراني بترويج معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإخفاء حقيقة أن قدراته العسكرية قد تراجعت بشكل كبير وأصبحت منهكة».

الادعاء: يزعم الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف "مخابئ" أمريكية في دبي، ما أسفر عن أكثر من 500 ضحية.

الحقيقة: لم يتم استهداف أي أفراد أمريكيين في دبي. يقوم النظام الإيراني بترويج معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإخفاء حقيقة أن قدراته العسكرية قد تراجعت بشكل كبير… pic.twitter.com/gG5F0AE57H — U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) March 28, 2026



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات الإيرانية استهداف موقعين يضمان مئات الجنود الأمريكيين ومستودع نظام أوكراني مضاد للمسيرات في دبي بالإمارات.

وقال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي إبراهيم ذوالفقاري، في بيان: "في الوقت الذي استُهدفت فيه مخابئ القادة والجنود الأمريكيين في دبي.. كان هناك أيضاً مستودع نظام مضاد للطائرات بدون طيار أوكراني موجود في دبي لمساعدة الجيش الأمريكي، يتواجد فيه 21 أوكرانياً".

وأضاف أن المستودع استُهدف ودُمر في عملية مشتركة نفذتها القوات الجوية والبحرية التابعة للحرس الثوري، موضحًا أنه "لا توجد معلومات عن مصير القوات الأوكرانية الموجودة في الموقع المذكور، ويُحتمل أنها قُتلت".

وفي بيان ثان، قال ذوالفقاري: "القوات المسلحة الإيرانية تمكنت من تحديد موقعين اختبأ فيهما جنود الأعداء" في دبي.

وتابع "أن أكثر من 400 شخص كانوا يتواجدون في الموقع الأول، وأكثر من 100 شخص في الموقع الثاني في دبي".

ولفت إلى أن القوات "استهدفت المخبأين بصواريخ وطائرات مسيّرة دقيقة وألحقت بهما خسائر فادحة"، مشيرا إلى "أن سيارات الإسعاف ظلت لساعات طويلة تنقل قتلى وجرحى القادة والجنود الأمريكيين".