الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 1189 جراء العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الشهداء إلى 1189 جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الجاري.

وقالت الوزارة في بيان: "جاء في التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 حتى 28 مارس ارتفع إلى 1189، كما ارتفع عدد الجرحى إلى 3427".

واستشهد 122 طفلا في لبنان جراء توسع العدوان الإسرائيلي، وآخرهم 3 أطفال قضوا بغارة على بلدة السكسكية في قضاء صيدا جنوبي البلاد.

ويأتي عدوان إسرائيل الموسع على لبنان ضمن تداعيات الحرب التي تشنها هي والولايات المتحدة على إيران، حليفة حزب الله، منذ 28 فبراير الماضي، والتي خلفت مئات القتلى، أبرزهم المرشد علي خامنئي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.