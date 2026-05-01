روني: «العُمر» أثر على صلاح وفان دايك في ليفربول

يرى واين روني، نجم مانشستر يونايتد السابق، أن أصعب ما يواجه لاعبي كرة القدم هو إدراك أنهم لم يعودوا يقدمون نفس المستوى الذي اعتادوا عليه خلال مسيرتهم.

وقضى روني 13 عامًا داخل صفوف مانشستر يونايتد بعد انضمامه من إيفرتون عام 2004 مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، حيث خاض 559 مباراة سجل خلالها 253 هدفًا، وتُوج بـ5 ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقرر المهاجم الإنجليزي الرحيل عن أولد ترافورد عام 2017 في سن 31 عامًا، عائدًا إلى إيفرتون.

وقال روني عبر برنامجه «The Wayne Rooney Show»: «أصعب شيء بالنسبة للاعب هو أن يدرك أنه ربما لم يعد في مستواه السابق».

وأضاف: «حدث ذلك معي في مانشستر يونايتد عندما انضم زلاتان إبراهيموفيتش ولم أكن أشارك بانتظام. كنت أرغب في اللعب، لذلك رحلت مباشرة وكنت متقبلًا لهذا القرار».

وبالمقارنة مع حالة روني، يستعد النجم المصري محمد صلاح لمغادرة ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بعد 9 سنوات قضاها في أنفيلد، حقق خلالها العديد من الألقاب والإنجازات.

لكن أداء صلاح هذا الموسم لم يصل إلى مستواه المعتاد، حيث يتجه لخوض أقل من 30 مباراة في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ انضمامه، كما يقترب من إنهاء الموسم بأقل من 10 أهداف في البطولة، بعدما سجل 7 أهداف وصنع 6 آخرين حتى الآن.

وقال روني: «قلت منذ بداية الموسم إن العمر يؤثر على الجميع، وإن القدرات البدنية تبدأ في التراجع. أعتقد أن هذا ما حدث مع صلاح هذا الموسم، وكذلك فيرجيل فان دايك الذي لم يكن في أفضل حالاته».

وتابع: «هؤلاء هم قادة غرفة الملابس، وعندما يتراجع مستواهم يصبح من الصعب على بقية اللاعبين فرض شخصيتهم أو تولي القيادة داخل الفريق».

وبشأن فان دايك، أوضح روني: «لا أعتقد أنه سيرحل، لكن أحيانًا يكون استمرار اللاعبين لفترة طويلة في نفس النادي له تأثير على مستوياتهم».