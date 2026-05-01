سلوت يرد على الانتقادات ويكشف موقف إصابات ليفربول

رد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، على الانتقادات الموجهة إليه بسبب تراجع نتائج الفريق والخروج من الموسم دون بطولات، مؤكدًا أن تقييم الأداء يجب أن يكون واقعيًا، ومشيدًا في الوقت نفسه بتطور عدد من لاعبيه وعلى رأسهم فلوريان فيرتز، إلى جانب توضيح موقف المصابين أليسون بيكر وألكسندر إيزاك.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، تحدث سلوت عن حالة الحارس أليسون بيكر، قائلًا: «من الإيجابي عودة كل اللاعبين، لكن قائمة الإصابات لدينا أصبحت أطول. أليسون لم يتدرب معنا حتى الآن، وسأعرف اليوم ما إذا كان سيتمكن من التدريب اليوم أو مع بداية الأسبوع المقبل. هو قريب جدًا من العودة، لكننا لا نُخاطر بأي لاعب».

وأضاف: «هناك فرق بين حارس المرمى واللاعب الميداني، فالحارس لا يحتاج إلى نفس معدل الجري. أما اللاعب الميداني فعندما يتعرض للإصابة تكون المشكلة غالبًا في مستوى اللياقة، بينما الأمر مختلف بالنسبة لحراس المرمى».

وعن مواجهة مانشستر يونايتد، قال سلوت: «كل مباراة لها تأثير على ترتيب الدوري، وليس مانشستر يونايتد فقط. نحن ندرك أنها مباراة كبيرة، ليس فقط لأنها أمام يونايتد، ولكن أيضًا بسبب تأثيرها على سباق دوري أبطال أوروبا والمركز الأعلى في جدول الترتيب».

وتابع: «كنا نريد الفوز في مبارياتنا الأخيرة، لكن ذلك لم يحدث، لذلك سنحاول إنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن».

وفيما يخص التأهل لدوري أبطال أوروبا، أوضح المدرب الهولندي: «لا أقول إنها خطوة للأمام، لكنها خطوة صحيحة ومهمة للنادي. ليست خطوة للخلف، لكنها ضرورية يجب تحقيقها».

وأشاد سلوت بمستوى مانشستر يونايتد، قائلًا: «في الموسم الماضي لم يكونوا في مركزهم الحالي. كنت دائمًا أرى أن جودة لاعبيهم أعلى من ترتيبهم، ومع التعاقدات الجديدة أصبحوا يظهرون بشكل أفضل وأكثر استقرارًا تحت قيادة كاريك».

وعن الانتقادات الموجهة له، قال: «من حقكم أن تحكموا إذا كنت أتعرض لانتقادات قاسية أم لا، لكنني أركز فقط على عملي مع اللاعبين: هل يعملون بجد؟ هل ينفذون التعليمات؟ لا أقضي وقتي في تقييم طريقة انتقادي».

وبخصوص سلسلة الانتصارات الأخيرة، أوضح: «لا، نحن لسنا في المستوى الذي أطمح إليه. يمكننا أن نكون أفضل. الانتصارات الثلاثة الأخيرة إيجابية، لكنها لم تكن أفضل مبارياتنا هذا الموسم، ولدينا القدرة على تقديم أداء أقوى بكثير».

وأضاف: «الفريق قادر على أكثر من ذلك، لكن من الأفضل أن يكون الجميع متاحًا باستمرار. اللعب مرة أسبوعيًا يمنحنا فرصة أفضل للاستشفاء، لكنني كنت أفضل المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الأسبوع».

وفي حديثه عن فلوريان فيرتز، قال سلوت: «أنا متأكد بنسبة 100% أنه سيظهر أمام فرق القمة. لدينا ثلاث مباريات قوية الآن وفرص لإثبات ذلك».

وأضاف: «تطوره خلال آخر 10 أشهر واضح جدًا. كان لاعبًا مميزًا بالفعل، وسيواصل التطور. يبلغ من العمر 23 عامًا يوم الأحد، وهذا طبيعي، فمعظم اللاعبين يصلون إلى ذروتهم بين 25 و26 عامًا».

واختتم سلوت تصريحاته بالحديث عن ألكسندر إيزاك، قائلًا: «كلما لمس الكرة أكثر زادت فرصته. من الطبيعي أن العلاقات داخل الملعب تحتاج إلى إعادة بناء، وهذا أمر إيجابي مع توفر وقت التدريب».

وأضاف: «الأهم أن يصل إلى أفضل جاهزية بدنية، لأن المباراة تمتد لـ95 دقيقة من الجري المكثف، وبالتالي اللياقة عنصر حاسم».