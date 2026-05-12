روسيا تستأنف هجمات المسيرات على أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار المؤقت

أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم الثلاثاء، أن روسيا شنت موجة جديدة من هجمات الطائرات المسيّرة على أوكرانيا بعد ساعات فقط من انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بوقوع هجمات ليلية بالطائرات المسيرة استهدفت العاصمة كييف، إضافة إلى مدن زابوريجيا ودنيبرو وخاركيف وخيرسون. كما تعرضت منطقتا سومي الشمالية وميكولايف الجنوبية لهجمات أيضا.

وانتهى سريان وقف إطلاق النار الذي استمر ثلاثة أيام، وكان قد دخل حيز التنفيذ منذ السبت، خلال الليل.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف، تيمور تكاتشينكو، عبر تطبيق "تليجرام"، إن حطام طائرة مسيرة سقط على سطح مبنى سكني مكوّن من 20 طابقا في العاصمة، من دون ورود معلومات فورية عن وقوع ضحايا أو حجم الأضرار.

وذكرت صحيفة "كييف إندبندنت" أن دوي انفجارات سُمع داخل المدينة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طلب الأسبوع الماضي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الالتزام بوقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام.

وامتنعت موسكو وكييف إلى حد كبير عن تنفيذ غارات جوية خلال فترة التهدئة، رغم تبادل الاتهامات بانتهاك الهدنة مرارا على خطوط المواجهة، مع تأكيد كل طرف أنه رد على خروقات الطرف الآخر.

وتزامنت الهدنة مع احتفالات روسيا بذكرى انتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.