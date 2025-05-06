هل تعاود أسعار السيارات الارتفاع في الصيف مع زيادة الطلب؟ عضو الشعبة يجيب

قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن سوق السيارات شهد تراجعا في الأسعار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مع بدء توفر السيارات لدى الوكلاء وزيادة المخزون؛ نتيجة عودة الاستيراد.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «الوطن» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» إلى حدوث زيادات بسيطة في أسعار بعض الموديلات - وليس كل الماركات- بالتزامن مع عودة ارتفاع سعر صرف الدولار واليورو خلال الفترة الماضية.

ونوه أن هناك حالة من «التباطؤ في حركة البيع والشراء» في سوق السيارات الجديدة والمستعملة، قائلا: «كان الجميع ينتظر ارتفاع أسعار السيارات؛ لكن السيارات التي ارتفعت كانت محدودة، وظلت أسعار باقي السيارات شبه مستقرة».

وكشف عن توقعات السوق خلال الفترة المقبلة، قائلا إن «السوق مقبل على موسم الصيف، الذي يشهد دائما زيادة في حركة الشراء بسبب عودة العاملين بالخارج ورغبة البعض في تغيير سياراتهم، بالإضافة إلى شراء سيارات للطلاب الملتحقين بالجامعات؛ فهي فترة حركة».

وشدد أن التباطؤ الحالي في حركة السوق «لن يستمر»، مضيفا: «إذا استمر وضع العملة في الارتفاع؛ فالاتجاه الفترة المقبلة هو الصعود في الأسعار».