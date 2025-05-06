 للمرة الثالثة.. مليشيات الدعم السريع تقصف منشآت حيوية في بورتسودان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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للمرة الثالثة.. مليشيات الدعم السريع تقصف منشآت حيوية في بورتسودان

وكالات
نشر في: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 9:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 9:32 ص

أفادت صحيفة "سودان تربيون"، اليوم الثلاثاء، بقصف سرب من طائرات بدون طيار تابعة لمليشيات الدعم السريع منشآت حيوية في بورتسودان للمرة الثالثة.

وذكرت الصحيفة أن القصف طال محيطي ميناء ومطار بورتسودان، حيث تصاعدت النيران وأعمدة الدخان بكثافة في سماء المدينة، مشيرة إلى ارتفاع ألسنة اللهب في مستودعات نفطية على مقربة من الميناء الجنوبي، الميناء الرئيسي في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر.

كما سُمع دوي انفجارين آخرين قرب فندق مارينا وسط بورتسودان وفي محيط قاعدة فلامنجو العسكرية شمالي المدينة، تسببا في تصاعد محدود للدخان.

ووفقا للصحيفة، ألحقت الطائرات بدون طيار أضرارًا محدودة بفندق مارينا القريب من مقر قصر الضيافة وسط بورتسودان.

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