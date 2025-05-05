ربة منزل تتهم نجارا بخطف ابنها وتخديره داخل شقة بأسوان

حررت والدة طفل محضرًا بقسم شرطة ثانٍ أسوان، تتهم فيه صاحب ورشة النجارة التي يعمل بها نجلها باختطافه وتخديره، وتضمن المحضر تعرض الطفل للعنف بطريقة مريبة وغير واضحة لمدة استمرت 22 ساعة.

وطالبت والدة الطفل في المحضر بتوقيع الكشف الطبي على نجلها، للتأكد من وجود اعتداء جنسي من عدمه.

وحرر المحضر بقسم ثانٍ أسوان برقم 1061 لسنة 2025 إداري ثانٍ.

وقالت والدة الطفل إن واقعة اختطاف وتخدير نجلها وقعت يوم الخميس الماضي، عندما توجه إلى العمل برفقة المتهم، وبعدها اختفى لمدة 22 ساعة متواصلة.

وأضافت أن نجلها يبلغ من العمر 14 سنة، ويدرس بالصف الأول الإعدادي، لكنه يحب العمل، والجميع في منطقته التي يقيم فيها، وهي عزبة المرشح بكيما، يعلمون ذلك، لكن منذ بداية عمله مع صاحب الورشة، وهو يشتكي منه ومن ردود أفعاله بشكل دائم.

وأوضحت أنه عند اختفاء نجلها، أفاد الجميع في المنطقة أنهم شاهدوه مع صاحب الورشة، لكنه أنكر ذلك، وعند مواجهته قال إنه شاهده بالفعل ولكن في وقت العصر فقط، وغير أقواله، لافتة إلى أنها عند عودة نجلها وسؤاله، أجابها بأنه اصطحبه إلى شقته، وأعطاه مشروبات حتى فقد الوعي، ولم يتذكر ما حدث، وأنها بعد عودته توجهت إلى المركز مباشرة لإثبات الحالة والتأكد بالكشف الطبي من وجود اعتداء جسدي من عدمه.