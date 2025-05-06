ياسمين رئيس: كنت مرعوبة من تغيّر شكلي خلال توقف تصوير «الفستان الأبيض»

أقيم مساء أمس عرض فيلم «الفستان الأبيض»، ضمن فعاليات الدورة الـ73 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، وذلك وسط حضور جماهيري كبير. وبعد عرض الفيلم، بدأت ندوة حوارية جمعت بين صُنّاع العمل والجمهور، لكشف كواليس هذه التجربة السينمائية.

وقالت الفنانة ياسمين رئيس إن فترة التوقف عن التصوير في فيلم «الفستان الأبيض» كانت مقلقة لها ولزميلتها أسماء جلال، خاصة بسبب الخوف من تغيّر الشكل الخارجي، مشيرةً: «كنت خايفة أنا وأسماء لما وقفنا فترة بسبب التصوير، كنت مرعوبة إن شكلي يتغير، وده حصل لي قبل كده في فيلم وقت الكورونا، كان نص جسمي مليان والنص التاني رفيع».

وأضافت ياسمين أن تفاعل الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الفيلم جعلها تشعر بأن العمل قد وصل بالفعل إلى قلوب الناس، موضحة:

«الفيلم تصدّر التريند في مصر والدول العربية من أول يوم عرض، وباب الحديد مثلًا سقط في السينما، لكن لسه عايش ومكمل، وأنا شايفة إن الفستان الأبيض هيعيش كمان».

يُذكر أن فيلم «الفستان الأبيض» من بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، وأسماء جلال، ومن تأليف وإخراج جيلان عوف، وإنتاج محمد حفظي. وقد عُرض الفيلم سابقًا في مهرجاني الجونة والبحر الأحمر السينمائيين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول شخصية «وردة»، وهي فتاة من حي شعبي على وشك الزواج، لكنها تُفاجأ يوم الحفل بتلف فستان زفافها، لتبدأ بعدها رحلة مليئة بالتحديات في شوارع القاهرة، في محاولة للعثور على فستان بديل.

وقد حقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا، حيث تصدّر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة "شاهد" في كل من مصر والإمارات، ما يعكس تفاعل الجمهور مع قصته الإنسانية وأداء أبطاله.