البرلمان العربي يدعو دولًا جمدت مساهماتها للأونروا لاستئناف التمويل

رحّب البرلمان العربي، بنتائج تحقيق اللجنة الأممية المستقلة، حول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وكان التقرير قد أكد أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم أدلة تدعم مزاعمه حول الوكالة الأممية، ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنها إدعاءات باطلة.

وشدد البرلمان العربي، في بيان، على الدور المهم والكبير لوكالة "الأونروا"، في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع غير مسبوق من الاحتلال الإسرائيلي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

ودعا البرلمان العربي، الدول التي جمدت تمويلها ومساهماتها للأونروا إلى استئناف تمويلها.

وثمن قرارات عدد كبير من الدول التي أعادت التمويل لوكالة "الأونروا"، مؤكدًا أنها خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إعادة التمويل كاملا لهذه الوكالة الأممية التي تقدم العون والإغاثة لحوالي 6.4 مليون لاجئ، منهم مليوني لاجئ في قطاع غزة يتعرضون لعدوان وحرب إبادة من الاحتلال الإسرائيلي.