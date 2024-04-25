اليابان تؤكد التزامها بمعالجة ضعف قيمة الين لإبطاء انخفاض العملة

أكد شونيتشي سوزوكي وزير المالية الياباني اليوم، على التزام الحكومة بالتصرف بشكل مناسب لمعالجة ضعف قيمة الين بعد أن تراجعت إلى ما يزيد عن 155 ينا مقابل الدولار الأمريكي.

وفي حديث له أمام البرلمان، قال سوزوكي إن الحكومة تراقب بعناية تطورات سوق العملة لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات، وسط يقظة السوق بشأن عملية شراء الين المحتملة وبيع الدولار لإبطاء انخفاض العملة اليابانية.

ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن سوزوكي قوله: "نحن نراقب تطورات السوق عن كثب لا يوجد تغيير على الإطلاق في عزمنا على الرد بشكل مناسب على أساس ذلك".

وكان وزير المالية قد أصدر تحذيرات شفهية مرارا وتكرارا بشأن تقلبات الين، مهددا باتخاذ الإجراء المناسب دون استبعاد أي خيارات ومع ذلك، فإن تعليقاته الأخيرة لا تشير إلى تغيير في لهجته، بعد أيام من قوله إن الظروف مهيأة لاتخاذ إجراء (مناسب) دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ودخلت اليابان في السابق إلى سوق العملات لوقف الانخفاض الحاد في قيمة الين في أواخر عام 2022.

وأكد كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي أن تحركات العملة يجب أن تكون مستقرة مما يعكس الأساسيات الاقتصادية.. وأضاف هاياشي نحن نرى أن التقلبات المفرطة غير مرغوب فيها. وستراقب الحكومة عن كثب تطورات السوق وتتخذ جميع الخطوات اللازمة.

ويعكس انخفاض قيمة الين الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.. ويؤدي ضعف الين إلى تضخم تكاليف الاستيراد، مما يساهم في ارتفاع التضخم في اليابان.