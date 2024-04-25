اعتقال طلاب مؤيدين لفلسطين في جامعة كاليفورنيا

تدخلت الشرطة الأمريكية ضد الطلاب المؤيدين لفلسطين في جامعة كاليفورنيا الجنوبية، واعتقلت العديد منهم حيث شاركوا في احتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة.

وشهدت الجامعة أمس، وهي إحدى الجامعات الرائدة في الولايات المتحدة ، مظاهرات للاحتجاج على ما يجري في غزة، فيما تدخلت الشرطة ضد الطلاب طوال اليوم، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وبدأت الشرطة التي لم تسمح للطلاب بنصب الخيام في أجزاء معينة من الحرم الجامعي خلال النهار، بإصدار تحذيرات للمتظاهرين بالتفرق في المساء.

واعتقلت الشرطة مجموعة من الطلاب الذين واصلوا الاحتجاج مساء حيث زادت أعداد عناصر الشرطة بدعم من شرطة لوس أنجلوس.

وأغلقت الشرطة مساء الحرم الجامعي الرئيسي أمام العامة، واتخذت إجراءات أمنية واسعة النطاق في المنطقة المحيطة.

وبينما أراد بعض الطلاب نصب خيم في قسم ينشغل فيه المتظاهرون ظهرا، لم تسمح إدارة الجامعة بذلك وواجه الطلاب لاحقا تدخلا قاسيا من الشرطة.

وفي 18 أبريل الجاري، بدأ الطلاب المؤيدون للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي احتجاجا على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين و"الإبادة الجماعية" في غزة، حيث تم اعتقال 108 طلاب خلال المظاهرات.

وفي وقت لاحق، امتدت مظاهرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولينا.