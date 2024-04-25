ضبط شخص يسرق حسابات المواطنين وينتحل صفتهم ويطلب تحويلات مالية من معارفهم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص بالجيزة يسرق الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمواطنين وينتحل صفتهم ويطلب تحويلات مالية من معارفهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات من عدة من المواطنين بتضررهم من إضطلاع مجهول باستخدام طرق وأساليب احتيالية مكنته من سرقة الحسابات الخاصة بهم بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" وإنتحال صفتهم ومطالبة معارفهم بتحويل مبالغ مالية.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة شخص- مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة - وبحوزته (3 هواتف محمولة، 6 شرائح هاتف محمول، سيارة ملاكى).

بفحص المضبوطات، تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه 23 واقعة بذات الأسلوب بعدد من المحافظات، وبمواجهته إعترف بمزاولته ذلك النشاط لتحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.