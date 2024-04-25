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أعداد جريدة الشروق
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روسيا: تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مستحيل في ظل استمرار القتال

وكالات
نشر في: الخميس 25 أبريل 2024 - 3:54 ص | آخر تحديث: الخميس 25 أبريل 2024 - 3:54 ص

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن تقديم المساعدات الإنسانية بشكل مناسب للسكان في قطاع غزة مستحيل في ظل استمرار القتال هناك.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء: "لقد تعبنا من التكرار أنه في ظروف استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية بدعم الولايات المتحدة منذ أكثر من نصف العام يعتبر تقديم المساعدات بشكل مناسب لسكان القطاع أمرا مستحيلا. وهذا أمر واضح".

وأشار إلى أن "أفراد المنظمات الإنسانية أشخاص عزل. ولا يمكن لهم أن يقاوموا الجيش بأي شكل من الأشكال. ومن غير الإنساني المطالبة بأن يقتلوا تحت الضربات في تلك الظروف، حيث يعجز المجلس عن إجبار إسرائيل على وقف العمليات القتالية".

وأضاف أن روسيا تأمل بأن تساهم الآلية الأممية الجديدة لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة في تحسين الوضع، لكن هذا الأمر "غير واقعي في ظروف المعارك الضارية وعمليات التمشيط" التي تجري في قطاع غزة.

يذكر أن الأمم المتحدة تعمل على وضع آلية لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك تحت إشراف المنسقة الأممية لشؤون إعادة الإعمار والشؤون الإنسانية في قطاع غزة، سيغريد كاغ التي تولت مهامها منذ 8 يناير 2024.

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