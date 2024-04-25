رئيس جامعة الوادى الجديد يترأس اجتماع مجلس الجامعة

ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، اجتماع مجلس الجامعة، بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة المساعد لشؤون الإدارية، بقاعة مجلس الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 42 لعيد تحرير سيناء والتهنئة للأخوة المسيحين بمناسبة قرب حلول عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

وأوضح طنطاوى، أن المجلس استعرض عدد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة، شملت أستعدادات الجامعة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي تبدأ في شهر مايو المقبل واعتماد تعديل بعص لوائح الكليات ومنح عدد من درجات الماجستير والدكتوراه.