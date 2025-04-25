أكد كريس ساوتون، نجم الكرة الإنجليزية السابق، أن محمد صلاح، جناج ليفربول، يستحق جائزة لاعب الموسم في البريميرليج باستحقاق، ساخرا من إدعاءات البعض أن برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، يتفوق على الدولي المصري ويستحق التتويج بالجائزة.

في ظل اقتراب ليفربول من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا، تتجه الأنظار نحو الأداء اللافت للنجم المصري محمد صلاح، الذي يُعد المرشح الأوفر حظًا لحصد جائزتي الحذاء الذهبي وصانع الألعاب بعد موسم استثنائي بصم فيه على 27 هدفًا و18 تمريرة حاسمة حتى الآن.

إلا أن ترشيحًا مفاجئًا من الصحفي الإنجليزي إيان لاديمان، لصالح قائد مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز، أثار موجة من الجدل بعد أن تجاهل صلاح تمامًا في سباق أفضل لاعب بالموسم.

وخلال مشاركته في بودكاست «It’s All Kicking Off» اعتبر لاديمان أن فيرنانديز «الأكثر تأثيرًا على فريقه»، مرشحًا إياه للجائزة متقدمًا على مهاجم نيوكاسل ألكسندر إيزاك الذي حل ثانيًا، في مفاجأة أثارت دهشة المحلل الرياضي كريس ساوتون.

وهاجم كريس ساوتون بشدة تصريحات لاديمان، واصفًا إياها بـ"السخيفة"، وقال:" هل هذا مزاح؟ لا يمكن أن يكون هذا الترشيح جادًا، صلاح يستحق الجائزة عن جدارة، ليس فقط بسبب أرقامه الخرافية، بل لدوره الحاسم في سباق اللقب."

وأضاف ساتون أن صلاح ساهم بشكل مباشر في 45 هدفًا من أصل 75 سجلها ليفربول هذا الموسم، في حين ساهم إيزاك بـ27 هدفًا فقط من أهداف نيوكاسل، ما يعكس حجم تأثير النجم المصري على فريقه.

أكد ساوتون:" ما يفعله صلاح هذا الموسم استثنائي، تسجيل الأهداف وصناعتها هو أصعب ما في اللعبة، وهو يتقنه ببراعة، من غير المنطقي تجاهله في أي قائمة لأفضل اللاعبين."

ويواصل محمد صلاح تقديم مستويات مذهلة في موسم وصفه كثيرون بأنه أحد أفضل مواسمه في البريميرليج.