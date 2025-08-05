مجلس الوزراء اللبناني يبحث بسط سيادة الدولة على أراضيها

عقد مجلس الوزراء اللبناني في جلسة، اليوم الثلاثاء، في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، لبحث جدول أعمال من 10 بنود، أهمها المتعلّق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً.

وتضمّن جدول أعمال الجلسة بنداً يتعلّق باستكمال البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر نوفمبر 2024.

كما تضمّن جدول الأعمال بنوداً تتعلّق بتعيينات مختلفة، وتعديل قانون التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، وتعديل قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتوفير خدمات الانترنت عبر الأقمار الصناعية، وغيرها من البنود.

والتقى الرئيس عون رئيس الحكومة في قصر بعبدا، قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

وكانت حكومة نواف سلام التزمت باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانيّة من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها، بقواها الذاتيّة حصراً، ونشر الجيش في مناطق الحدود اللبنانيّة المُعترف بها دوليّاً، كما تعهّد رئيس الجمهورية في خطاب القسم العمل على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح.

ونفّذ الجيش اللبناني حتى الآن انتشاراً في معظم البلدات والقرى الجنوبية، في انتظار أن يستكمل الانتشار بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي تحتلها.