شون وصوامع المنيا تستقبل أكثر من 44 ألف طن من القمح ضمن موسم حصاد 2025

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى الآن إجمالي 44 ألفًا و240 طنًا و282 كيلوجرامًا من محصول القمح، وذلك ضمن أعمال موسم حصاد 2025، من خلال 42 موقعًا مخصصًا لاستلام المحصول، موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ أهمية الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة لعملية التوريد، لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على أن المحافظة لن تسمح بأي تهاون أو تقصير في تنفيذ خطة التوريد.

ووجّه اللواء كدواني مديرية التموين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة انتظام عمليات التوريد، والعمل على إزالة أية معوقات قد تواجه المزارعين، مع استمرار المتابعة الدقيقة لأعمال لجان الفرز والاستلام، من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم كافة الجهات التنفيذية المعنية، بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية.

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم تشكيل لجان فنية مشتركة من مديرية التموين والجهات المعنية لتحديد نوعية الأقماح الموردة، وضمان انتظام التسليم من قبل المزارعين، إلى جانب المتابعة اليومية للتقارير الخاصة بكل موقع، لتحقيق المستهدف من كميات التوريد.