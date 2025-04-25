تراجع ثقة المستهلك في بريطانيا إلى أدنى معدلاتها منذ تولي حكومة العمال

تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا خلال أبريل الجاري إلى أدنى معدلاتها منذ تولي حكومة العمال السلطة، في خضم الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وارتفاع تكلفة المعيشة في البلاد.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن مؤشر "جي.إف.كيه" لثقة المستهلك في بريطانيا انخفض في أبريل بواقع أربع نقاط إلى سالب 23، في أدنى معدل له خلال 17 شهرا، وفي انخفاض عن المعدل الذي توقعه خبراء الاقتصاد وكان يبلغ سالب 21 نقطة.

وكانت بريطانيا تشهد تعافيا في ثقة المستهلك خلال الفترة الماضية، ولكن بيانات المؤشر كشفت أن ثقة المستهلك البريطاني عادت للتراجع في ظل محاولات الرئيس الأمريكي لتغيير نظام الاقتصاد العالمي مع وجود سلسلة من المشكلات الداخلية مثل ارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة.

وذكرت مؤسسة "جي.إف.كيه" أن تراجع ثقة المستهلك جاء مدفوعا بتدني الثقة في الأوضاع الاقتصادية.

ونقلت بلومبرج عن نيل بيلامي مدير رؤى المستهلك في المؤسسة قوله إن "المستهلكين لم يواجهوا فحسب زيادات في تكاليف المعيشة خلال أبريل في صورة زيادة في اسعار الخدمات والضرائب والرسوم ، بل استمعوا إلى تحذيرات مروعة بشأن عودة التضخم للارتفاع في ظل الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي ترامب".