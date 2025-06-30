السيطرة على حريق بشقة سكنية في عابدين دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية داخل عقار مكوّن من 9 طوابق بمنطقة عابدين، دون وقوع إصابات.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يُفيد بنشوب حريق داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة عابدين.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وفرض كردون أمني بمحيط العقار في محاولة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الطوابق أو العقارات المجاورة. وتبيّن أن الحريق ناتج عن حدوث ماس كهربائي داخل الشقة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.