واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣٩ لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

ووفقا لمصادر طبية، ارتقى خلال الـ٢٤ ساعة الماضية ٧٧ فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، في سلسلة مجازر في مدينة غزة وجباليا البلد، بسحب وكالة معا الفلسطينية.

وفي غزة والشمال، ارتقى ٣٢ شهيدا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بقصف الاحتلال منزلا يؤوي نازحين ومركزا للشرطة وسط سوق جباليا البلد شمال قطاع غزة.

واستهدف جيش الاحتلال مربع سكني لإحدى العائلات، ما أسفر عن استشهاد ٢٢ فلسطينيا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

كما نفذ جيش الاحتلال، مساء الخميس، مجزرة أخرى تطايرت فيها أجساد الفلسطينيين باستهداف شقة سكنية بشارع اليرموك وسط غزة، ما أسفر عن استشهاد ١٥.

واستشهد فجر اليوم الجمعة، خمسة فلسطينيين إثر قصف خيمة قرب جامعة الأقصى بمواصي خان يونس بينهم امرأة حامل وزوجها وأطفالهما الثلاثة.

وفي جنوب ووسط قطاع غزة، وواصل جيش الاحتلال تدمير المربعات السكنية برفح، وارتقى ثلاثة شهداء وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين من عائلة واحدة، مساء الخميس، في بلدة الزوايدة وسط القطاع وهم من النازحين من رفح.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه وصل مشافي القطاع ٥٠ شهيدا، بينهم شهيدان انتشال، و١٥٢ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥١٣٥٥ شهيدا و١١٧٢٤٨ مصابا منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس الماضي، ١٩٧٨ شهيدت، ٥٢٠٧ مصابا.