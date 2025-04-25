نقيب الصحفيين يعلن عن برنامجه الانتخابي في مؤتمر صحفي السبت

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين والمرشح لذات المنصب لدورة جديدة، عن عقد مؤتمر صحفي ظهر غد السبت بمقر نقابة الصحفيين، لعرض برنامجه الانتخابي استعدادًا لخوض انتخابات التجديد النصفي، المقرر عقدها في الثاني من مايو المقبل.

ويُعقد المؤتمر في تمام الساعة الثانية ظهرًا، تحت شعار «ما زال في الحلم بقية».

وأوضح البلشي أن المؤتمر سيتضمن عرض خطة العمل التي يعتزم تبنيها، والتي ترتكز على تقديم حلول قابلة للتطبيق للأزمات المهنية والاقتصادية التي يواجهها الصحفيون، بالإضافة إلى تطوير دور النقابة في دعم الزملاء وحماية حقوقهم.