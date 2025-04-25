ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لتعزيز التعدين في أعماق البحار

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لتعزيز صناعة التعدين في أعماق البحار، والتي تثير جدلا بسبب المخاوف البيئية.

وفي الأمر الذي وقعه أمس الخميس، أصدر ترامب تعليماته لإدارته بتسريع عملية منح التراخيص لاستخراج المواد الخام تجاريا من قاع البحر في المياه الدولية والأمريكية على حد سواء.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الأمر يهدف إلى "ترسيخ مكانة الولايات المتحدة كقائد عالمي في مجال استكشاف وتطوير المعادن في قاع البحر" و"مواجهة نفوذ الصين في مجال الموارد المعدنية في قاع البحر".

ويعتمد التعدين في أعماق البحار بشكل رئيسي على استخراج عُقيدات المنجنيز من قاع البحر. تتشكل هذه العُقيدات على مدى ملايين السنين، وتحتوي على مواد خام مثل المنجنيز والكوبالت والنحاس والنيكل، والتي يمكن استخدامها في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، على سبيل المثال.

وتظهر الدراسات مخاطر جسيمة على النظم البيئية في أعماق البحار، التي لا تزال قيد البحث. إضافةً إلى ذلك، يشكك بعض الخبراء في ضرورة التعدين في أعماق البحار للانتقال إلى طاقة أنظف.