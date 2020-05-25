المدعي العام الروسي يطالب بعقوبة السجن 18 عاما على مواطن أمريكي متهم بالتجسس

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طالب المدعي العام الروسي بإصدار حكم بالسجن لمدة 18 عاما على المواطن الأمريكي بول ويلان المتهم بالتجسس، مع توقع صدور الحكم الشهر المقبل، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين.

وتم اعتقال ويلان (50 عاما) قبل عام ونصف العام في موسكو للاشتباه في حيازته لأسرار خاصة بالدول الروسية.

ولم يتم الكشف سوى عن تفاصيل بسيطة عن القضية.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن بيان صادر عن محكمة موسكو قوله "المدعى العام طالب بإصدار حكم بحق ويلان بالسجن لمدة 18 عاما في سجن يخضع لحراسة مشددة".

وقال التقرير إنه من المتوقع صدور الحكم في 15 حزيران/يونيو.

وأكد ويلان براءته كما وصف فريق الدفاع عنه القضية بأنها ملفقة.