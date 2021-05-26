خالد الصاوي يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه الجديد للإيجار

احتفل الفنان خالد الصاوي وعدد من أبطال وصناع فيلم "للإيجار" بالعرض الخاص للعمل، اليوم الثلاثاء، داخل إحدى السينمات بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال الصاوي، في تصريحات صحفية، إنه سعيد بالتجربة خاصة أن الفيلم نوعيته مختلفة بعيدا عن الأعمال التجارية وأن مخرجه إسلام بلال قدم صورة جيدة.

وتدور الفيلم أحداثه في إطار تشويقي كوميدي عن "الوحدة والعزلة"، من خلال حياة قبطان على المعاش، يعيش بمدينة الإسكندرية يعرض إحدى غرف شقته للإيجار بحثا عن كسر الحالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحدة، ويختار لها شخص تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفي منذ فترة قصيرة في ظرف يسيطر عليها الكثير من الغموض.

فيلم "للإيجار" تأليف وإخراج إسلام بلال في أولى تجاربه مع الأفلام الروائية الطويلة، ويشارك في بطولته مع خالد الصاوي كل من شيري عادل محمد سلام، وياسر الطوبجي وهايدي رفعت، وعصام السقا، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.

يذكر أن الفيلم عرض لأول مرة فى المسابقة الرسمية بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته السابقة.