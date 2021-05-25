حاكم فلوريدا يوقع قانونًا يسمح لأي مواطن بمقاضاة وسائل التواصل الاجتماعي وكسب تعويضات مالية

قال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس إنه وقع قانونًا يسمح لأي مواطن في فلوريدا بمقاضاة وكسب تعويضات مالية عن الانتهاكات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويمكن للمدعي العام للولاية أيضًا رفع دعوى قانونية جديدة ضد شركات التكنولوجيا العملاقة.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية فإن التشريع يعد إحدى أكبر الخطوات التي اتخذها حاكم جمهوري حتى الآن للتصرف بشأن مزاعم الرقابة على الإنترنت من قبل شركات مثل "فيسبوك" و"جوجل" و"تويتر".

لكن المنتقدين للتشريع في مجال صناعة التكنولوجيا يقولون إن التشريع غير دستوري، ما يمهد الطريق لمعركة قضائية حول القانون.

ويفرض التشريع غرامات مالية على منصات التكنولوجيا مثل تويتر وفيسبوك التي تحظر المرشحين لشغل مناصب على مستوى الولاية.

وقال حاكم الولاية: إذا قام مراقبو الشركات العملاقة بفرض القواعد بشكل غير متسق للتمييز لصالح أيديولوجية وادي السيليكون المهيمنة.. الآن سيتم محاسبتهم.