السفير الأوكراني بألمانيا يطالب برلين بدعم دولته بالسلاح مثل إسرائيل

رحب السفير الأوكراني في العاصمة الألمانية برلين اندري ميلنيك بمطالبة زعيم حزب الخضر روبرت هابيك بتوريد أسلحة إلى بلاده، وطالب ألمانيا بأن تدعم بلاده بإمدادات السلاح كما تدعم إسرائيل.

وانتقد ميلنيك بشدة رفض الحكومة الألمانية لمثل هذه الصادرات واتهمها بالتظاهر بأداء دور "رسول السلام" وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يسعى إلى محو أوكرانيا من على الخريطة والقضاء على الدولة الأوكرانية".

وأضاف:" ولذلك فلا يمكننا نحن الأوكرانيين أن نفهم أبدا تحفظ الحكومة الألمانية فيما يتعلق بتوريد أسلحة دفاع ألمانية"، داعيا الحكومة الألمانية إلى " إعادة النظر في نهاية المطاف في هذا الموقف الغريب وأن تنحي هذا الموقف جانبا".

وطالب الحكومة الألمانية بأن تدعم بلاده بإمدادات السلاح بالضبط كما تدعم إسرائيل وقال إن " كييف لها نفس الحق في الدفاع عن النفس مثل إسرائيل التي تتعرض مرارا للهجوم والتهديد"، ورأى ميلنيك أن ألمانيا بالذات تضطلع بنفس المسؤولية التاريخية عن حق أوكرانيا في الوجود مثل مسؤوليتها حيال حق دولة إسرائيل في الوجود"، وذلك في إشارة إلى ملايين الضحايا الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب العالمية الثانية.

تجدر الإشارة إلى أن توجيه الحكومة الألمانية الخاص بتصدير الأسلحة يحظر توريد معدات التسليح إلى دول بها صراعات مسلحة أو تهدد بإثارة هذه الصراعات، ويستثني هذا التوجيه إسرائيل التي تحصل من ألمانيا على معدات تسليح من بينها غواصات وسفن حربية.

وتصدر الحكومة الألمانية أذونا بتصدير هذه الأسلحة إلى إسرائيل وتدعم تمويلها جزئيا وتبرر ذلك بالمسؤولية التاريخية الخاصة التي تتحملها ألمانيا حيال أمن إسرائيل بسبب الهولوكوست.