البرازيل تسجل أكثر من 37 ألف إصابة و790 وفاة بفيروس كورونا

سجلت البرازيل 37 ألفا و498 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي 16 مليونا و120 ألفا و756 حالة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد بواقع 790 ليصل إجمالي الوفيات إلى 449 ألفا و858 وفاة.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

يذكر أن كورونا أودى بحياة نحو 450 ألف برازيلي منذ بدء الوباء، وهو ما يقارب من نصف عدد الوفيات جراء الجائحة في أمريكا اللاتينية بأكملها.

ويخضع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو لتدقيق شديد في تحقيق في مجلس الشيوخ بشأن تعامل حكومته مع الوباء، بما في ذلك التأخير في شراء اللقاحات، ما أدى إلى برنامج تطعيم وطني متعثر.