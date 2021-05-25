القيادة المركزية الأمريكية تعلن انسحاب 25% من قواتها في أفغانستان

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن انسحاب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان تم بنسبة 16 إلى 25%.



ذكر بيان القيادة الذي نشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": نقدّر أننا أنهينا من 16% إلى 25% من عملية الانسحاب الكامل، والمقرر أن تنتهي في 11 سبتمبر المقبل وفق ما أعلنته الرئاسة الأميركية، وأنه في المجموع، كان هناك رسميًا حوالي 2.5 ألف جندي أمريكي في أفغانستان.



وكان ناطق في الإدارة الأميركية أعلن - في وقت سابق - أن الرئيس الأميركي جو بايدن، قرر سحب القوات الأميركية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر؛ مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أكدت لطالبان بشكل واضح وصريح بأنها سترد بقوة على أي هجمات خلال سحب القوات.



وأكد الرئيس الأميركي في 17 مارس الماضي أنه سيكون من الصعب سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان حتى الأول من مايو، في ظل مطالبات من حركة طالبان بتنفيذ الانسحاب في الموعد المحدد وفقًا لما جاء في اتفاق الدوحة.