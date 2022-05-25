قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن بداية التخزين الثالث لسد النهضة ستكون خلال شهر يوليو المقبل بالتزامن مع موسم الأمطار بإثيوبيا.

وأضاف شراقي في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي عبر فضائية صدي البلد، مساء الثلاثاء، أن كمية المياه التي سيتم تخزينها في الملء الثالث ستتوقف على حجم الإنشاءات الخرسانية، ومقدار تعلية الجزء الأوسط من السد الإثيوبي.

وتوقع شراقي أن تخزن إثيوبيا من 3 إلى 5 مليارات متر مكعب من المياه، موضحا أن الحكومة الإثيوبية تريد أن تصل بحجم التخزين إلى 10 مليارات متر مكعب.

وأكد أستاذ الموارد المائية أن المواطن المصري لن يشعر بتأثير الملء الثالث بفضل كمية المياه التي توجد خلف السد العالي.

وجدد تأكيده على أن التخزين الثالث سواء كان محدوداً أو كاملاً لن يضر مصر مائياً، إلا أنه يعد خرقاً رابعاً (بعد تخزينين وتشغيل توربين) للاتفاقيات الدولية، وإعلان مبادئ سد النهضة 2015، والأعراف والمبادئ الدولية، استمرارا لسياسة أديس أبابا في فرض سياسة الأمر الواقع التي ترفضها بشدة كل من القاهرة والخرطوم.