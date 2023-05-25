محافظ أسوان يتابع تنفيذ 2500 زيارة منزلية ضمن حملة بلدي أمانة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تنفيذ 2500 زيارة منزلية استهدفت توعية 12668 سيدة وفتاه داخل 11 قرية بمركز نصر النوبة، وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدي أمانة".

ووجه المحافظ، بتوفير كل أوجه الدعم اللازم لتكثيف الجهود المبذولة وزيادة الأنشطة والفعاليات من أجل تحقيق أكبر استفادة ودعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأهالي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومي، أن حملة طرق الأبواب "بلدي أمانة" تهدف إلى رفع الوعى بالتحديات المجتمعية الحالية، بالإضافة إلى تعزيز أساليب مواجهة الشائعات والتصدي لها، مع تعزيز قيم وروح الولاء والانتماء وحب الوطن.

وأشارت إلى أن الحملة يشارك فيها مجموعة متميزة من الرائدات الريفيات وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي ومبادرة دوي لتمكين الفتيات، بجانب مجموعة من الشباب المتطوعين، علاوة على مشاركة علماء ورجال الدين.

في نفس السياق أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، أنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم 24 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية استهدفت 1200 سيدة ورجل وشاب وطفل من أهالي قرى ونجوع "البصيلية الوسطى والدقاديق والكلح غرب، والصعايدة والنصراب، والشهامة والرمادي بحري والشراونة" بمركز إدفو، بالإضافة إلى قرية السبيل قبلي بمركز كوم أمبو.

ولفتت إلى أن الجلسات يتم تنظيمها بالتعاون مع مشايخ الأوقاف وبالتنسيق مع مسئولي الوحدات المحلية والقروية، حيث تتناول الجلسات مناقشة القضية السكانية، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء.