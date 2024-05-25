عضو الفريق الفلسطيني أمام العدل الدولية: إسرائيل رفضت السماح بدخول لجان التحقيق لغزة ‏

قالت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، إن انضمام ‏مصر إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل؛ يعني التزامها بتبني الموقف نفسه وتوجيه ‏الاتهامات لإسرائيل بالإبادة الجماعية.‏

وأضافت في تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة ‏‏«‏ON ‏» مساء الجمعة، أن الدول التي ترغب في الانضمام باعتبارها عضوا باتفاقية منع الإبادة ‏الجماعية، تتقدم بطلب الانضمام للدعوى توضح فيه أسباب طلبها.‏

وحول طلب محكمة العدل الدولية، بالسماح بدخول لجان التحقيق إلى قطاع غزة، قالت إن ‏للمحكمة الحق في إرسال بعثة تقصي حقائق، لافتة أن إسرائيل سبق وأن رفضت السماح بدخول ‏محققين من مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن رفضها لدخول جميع ‏لجان التحقيق التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة‎.‎

وأشارت إلى انضمام بعض الدول بشكل رسمي إلى دعوى جنوب إفريقيا، فيما لا تزال طلبات ‏بعضها قيد الدراسة، بينما أعلنت بعض الدول الرغبة في الانضمام ولكنها لم تتقدم بعد.‏

ونوهت بأن القضية لا تزال في مرحلة إجرائية تركز على اتخاذ تدابير احترازية مؤقتة دون ‏الخوض في التفاصيل الموضوعية للدعوى، مشيرة إلى أنه سيتاح لمصر وباقي الدول المنضمة ‏لتقديم مرافعاتها ودفوعها بمذكرات مكتوبة ومرافعات شفهية عندما تبدأ مرحلة النظر في موضوع ‏القضية.‏