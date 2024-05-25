عضو الفريق الفلسطيني أمام العدل الدولية: إسرائيل رفضت السماح بدخول لجان التحقيق لغزة ‏

قالت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، إن انضمام مصر إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل؛ يعني التزامها بتبني الموقف نفسه وتوجيه الاتهامات لإسرائيل بالإبادة الجماعية.
وأضافت في تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ON » مساء الجمعة، أن الدول التي ترغب في الانضمام باعتبارها عضوا باتفاقية منع الإبادة الجماعية، تتقدم بطلب الانضمام للدعوى توضح فيه أسباب طلبها.
وحول طلب محكمة العدل الدولية، بالسماح بدخول لجان التحقيق إلى قطاع غزة، قالت إن للمحكمة الحق في إرسال بعثة تقصي حقائق، لافتة أن إسرائيل سبق وأن رفضت السماح بدخول محققين من مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن رفضها لدخول جميع لجان التحقيق التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة.
وأشارت إلى انضمام بعض الدول بشكل رسمي إلى دعوى جنوب إفريقيا، فيما لا تزال طلبات بعضها قيد الدراسة، بينما أعلنت بعض الدول الرغبة في الانضمام ولكنها لم تتقدم بعد.
ونوهت بأن القضية لا تزال في مرحلة إجرائية تركز على اتخاذ تدابير احترازية مؤقتة دون الخوض في التفاصيل الموضوعية للدعوى، مشيرة إلى أنه سيتاح لمصر وباقي الدول المنضمة لتقديم مرافعاتها ودفوعها بمذكرات مكتوبة ومرافعات شفهية عندما تبدأ مرحلة النظر في موضوع القضية.