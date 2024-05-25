شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا فى المصانع المحلية، فى بداية تعاملات اليوم السبت 25 مايو 2024.

• وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

استقر سعر حديد عز ليسجل 40.7 ألف جنيه للطن.

واستقر سعر مصر ستيل ليسجل 36.5 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد بشاى نحو 40.7 الف جنيه للطن.

استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 40.6 ألف جنيه للطن.

واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 40 ألف جنيه للطن.

استقر أسعار طن حديد الجيوشي 36 ألف جنيه للطن.

• وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:

استقر سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل نحو 2020 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت النصر ليسجل نحو 1920 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل نحو 1945 جنيها.

وثبت سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل نحو 1975 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 1995 جنيها.

وثبت سعر طن أسمنت السويدي ليسجل نحو 2100 جنيه.

واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل نحو 1980 جنيها.