سوريا: مقتل 3 عناصر أمن بحريق في البوكمال وسط أنباء عن انفجار مستودع ذخيرة

لقي 3 من عناصر الأمن السوري مصرعهم يوم السبت، جراء حريق اندلع بأحد المراكز الأمنية في منطقة البوكمال بمحافظة دير الزور (شرق).

وقال مدير أمن منطقة البوكمال مصطفى العلي، في بيان مقتضب: "ببالغ الحزن والأسى ننعي استشهاد 3 من أفراد الأمن الداخلي إثر نشوب حريق بأحد مراكزنا في بلدة الجلاء، بمنطقة البوكمال" القريبة من الحدود العراقية.

وأضاف العلي: "نسأل الله أن يتغمدهم برحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان".

وأفاد المركز السوري لحقوق الإنسان بأنه إلى جانب القتلى الثلاثة، أصيب أربعة آخرون بجروح وحروق، مشيرا إلى أن الحريق نتج عن انفجار مستودع ذخيرة في المقر.

وأشار المركز إلى أن السلطات فتحت تحقيقا موسعا لمعرفة أسباب الانفجار الذي وقع في مقر الأمن الداخلي ومدى تورط أي عناصر في الحادث.

ونقل "المركز السوري لحقوق الإنسان عن مصادر أن سيارات الإسعاف والإطفاء تأخرت في الوصول لأكثر من نصف ساعة، ما أدى إلى تفاقم الحريق وصعوبة إنقاذ العناصر العالقين، الذين تم انتشال جثامينهم متفحمة.