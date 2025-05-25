 التعادل يحسم مواجهة زد وإنبي في الدوري - بوابة الشروق
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التعادل يحسم مواجهة زد وإنبي في الدوري

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 25 مايو 2025 - 10:33 م | آخر تحديث: الأحد 25 مايو 2025 - 10:33 م

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة إنبي أمام ضيفه نادي زد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم نادي زد عن طريق مصطفى زيكو في الدقيقة 42 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل إنبي في الدقيقة 83 من ركلة جزاء نفذها بنجاح هشام عادل.

بهذا التعادل رفع زد رصيده للنقطة 31 في المركز الأول من مجموعة تفادي الهبوط، كما رفع إنبي رصيده للنقطة 26 في المركز الرابع.

يذكر أن رابطة الأندية المصرية المحترفة قررت في وقت سابق إلغاء الهبوط في الموسم الحالي، مما يعني أن أندية المجموعة الثانية تلعب بدون ضغوط الهبوط.


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